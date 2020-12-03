الجبير: سياسات السعودية أثمرت تفوقاً بمؤشرات الأمن الدولية

سيف اليزيد - الرياض (وكالات) أكد وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أمس، أن سياسات السعودية أثمرت تفوقاً مشهوداً في مؤشرات الأمن الدولية.

وقال الجبير في تغريدة على «تويتر»، إن «سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة، أثمرت تفوقاً مشهوداً في مؤشرات الأمن الدولية». وأضاف: «يزيدنا هذا التقدم فخراً واعتزازاً بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات».

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