مصر تتواصل مع نيجيريا بشأن اختطاف قراصنة اثنين من مواطنيها

سيف اليزيد - القاهرة (وكالات) أعلنت وزارة الخارجية المصرية أمس، متابعتها لحادث اختطاف مصريين اثنين كانا على متن سفينة قبالة سواحل نيجريا.

وجاء في بيان للخارجية المصرية أن «السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج صرح بأنه فور تلقي الوزارة نبأ حادث القرصنة على سفينة الشحن قبالة السواحل النيجيرية، وعلى متنها - ضمن جنسيات أخرى - مواطنيّن مصريين هما ضابط ثان سعد شوقي ومهندس كيرلس سمير وقيام الخاطفين بمطالبة الشركة المالكة بفدية لإطلاق سراح المختطَفين، قامت وزارة الخارجية على الفور بالتواصل مع سفارتنا في أبوجا للوقوف على الملابسات وأخر تطورات الموقف».

وأضاف أنه «تم إصدار التعليمات لسفارتنا هناك بإجراء الاتصالات مع كافة المسؤولين على أعلى مستوى، وذلك لمتابعة تأمين سلامة المواطنين المصريين المختطَفين، والتنسيق مع السلطات النيجيرية بهدف العمل على بذل كل الجهود وطرق كافة السبل بغية الإفراج الفوري عنهما». وعلمت السفارة أن الحادث وقع على بعد 15 ميل بحري تقريباً قبالة سواحل ولاية بايلسا جنوب نيجيريا، حيث إن مثل هذه الحوادث تكررت بمنطقة خليج غينيا.

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