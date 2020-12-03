البيت الأبيض ينفي اتهامات بيع عفو رئاسي لأبناء ترامب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 07:11 صباحاً - يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار عفو عن أبنائه ومحاميه بهدف حماية المقربين منه قبل أن يغادر البيت الأبيض ، حسب ما تداولته وسائل إعلام أمريكية .

نفى البيت الأبيض اتهامات ربطته بجريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال له أو إلى لجنة سياسية ذات صلة مقابل عفو رئاسي بعد أن كشفت سجلات قضائية فتح وزارة العدل تحقيقا في الأمر.

وبينما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب التشكيك في نزاهة الانتخابات بات البيت الأبيض مطالبا بخوض معركة أخرى ضد ادعاءات بتلقي شخصيات على صلة به رشى مقابل عفو رئاسي.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكنيني خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أي علم لها ببحث أي عفو آخر بخلاف ذلك الذي شمل مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين..

قالت صحيفة The New York Times، الثلاثاء 1 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يدرس إصدار عفو عن أبنائه ومحاميه، فيما فتحت وزارة العدل تحقيقاً في احتمال دفع رشاوى للبيت الأبيض مقابل العفو.

حماية العائلة: أشارت الصحيفة نقلاً عن مصدرين وصفتهما بأنهما مطلعين، قولهما إن ترامب ناقش مع مستشاريه إمكانية إصدار عفو وقائي عن أبنائه الثلاثة جونيور، وإريك، وإيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، إضافة إلى محاميه رودي جولياني.

ويهدف ترامب من وراء هذا العفو حماية المقربين منه قبل أن يغادر البيت الأبيض، حيث من المفترض أن يتسلم إدارة البلاد الرئيس الجديد المُنتخب جو بايدن في يناير/كانون الثاني المقبل.

لكن الوثائق القضائية تظهر مخالفات دفعت وزارة العدل إلى فتح تحقيق فيها. ويقول مصطفى تاميز المستشار السابق في وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن “أوراق المحكمة التي نقحها قاض فيدرالي توضح اتهامات محددة دون ذكر الأسماء”

ويضيف تاميز أن الوثائق تشير إلى وجود مقربين من إدارة ترامب ضمن الشخصيات التي يجري الحديث عن بحثها تقديم عفو مقابل أموال.

وعلى خلاف ما تشتهي سفن الرئيس دونالد ترامب أيضاً، أكد وزير العدل وليام بار أن السلطات القضائية لم تعثر على دليل يثبت ادعاءات ترامب بوجود مخالفات، فردت حملة المرشح الجمهوري الخاسر بأن التحقيقات لم تكن جدية بينما اعتبر البيت الأبيض أن الدفاع عن حق ترامب في الفوز مازال مستمراً.

وكررت المتحدثة باسم البيت الأبيض مطالب الرئيس ترامب بضرورة عد كل الأصوات القانونية ورفض غير القانونية. وأشارت ماكنيني إلى أن حملة ترامب تواصل إجراءات التقاضي في ولايتي نيفادا وويسكنسن.