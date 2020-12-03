فرنسا تعلن عن تحرك ضخم وغير مسبوق يستهدف 76 مسجدا

الخميس 3 ديسمبر 2020

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مساء الأربعاء، أن أجهزة الدولة ستنفذ في الأيام المقبلة ”تحركاً ضخماً وغير مسبوق“ ضد ما وصفها بـ“الانفصالية“ يستهدف ”76 مسجدا.



وكتب دارمانان في تغريدة على تويتر: ”بناء على تعليماتي، ستُطلق أجهزة الدولة تحركاً ضخماً وغير مسبوق ضد الانفصالية“.

وأضاف أنه ”سيتم في الأيام المقبلة تفتيش 76 مسجداً يشتبه بأنها انفصالية، وتلك التي يجب إغلاقها سيتم إغلاقها“.

ووفقاً لمعلومات نشرتها صحيفة ”لوفيغارو“ وأكد صحتها لوكالة ”فرانس برس“ مقربون من الوزير، فإن دارمانان أرسل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر مذكرة إلى مدراء الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المساجد المستهدفة التي تتوزع على 16 في باريس ومنطقتها و60 في سائر أنحاء البلاد.

ومن بين هذه المساجد، هناك 18 مسجداً سيتم استهدافها، بناء على تعليمات الوزير، ”بإجراءات فورية“ يمكن أن تصل إلى حد إغلاقها.

وأوضحت المصادر أن ثلاثة من هذه المساجد الـ18 تقع في نطاق بلدية سين سان دوني، مشيرة إلى أن أحدها رفض الالتزام بقرار أصدره رئيس البلدية وقضى بإغلاقه، والثاني أغلق في 2019 لكنه استمر في إقامة الصلاة، والثالث صدر قرار أمني بإغلاقه لكن أجهزة الدولة لم تتحقق مما إذا كان قد أغلق فعلا أم لا.