شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا اليومية.. 1208 في تونس و153 بموريتانيا والان نبدء بالتفاصيل
كما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، خلال ال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في ببان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 8 آلاف و 863 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 179 وفاة.
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