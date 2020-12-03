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إصابات كورونا اليومية.. 1208 في تونس و153 بموريتانيا

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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و48 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 99 ألفا و280 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و359 وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، خلال ال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في ببان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 8 آلاف و 863 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 179 وفاة.

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