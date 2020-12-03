شكرا لقرائتكم انفجار مخازن أسلحة للحوثيين في مطار صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر يمنية، الأربعاء، بانفجار مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي في مطار صنعاء.

وقالت المصادر إن الميليشيات حولت مطار صنعاء إلى حقل لتجارب الأسلحة النوعية.

يذكر أنه في 28 نوفمبر الماضي، أكدت مصادر يمنية سقوط صاروخ باليستي وسط إحدى القرى شمال صنعاء، بعد لحظات من فشل إطلاقه من قبل الحوثيين. ووفق شهود عيان، أطلقت الميليشيات صاروخاً باليستياً من منطقة الجربتين شمال صنعاء، إلا أن الصاروخ سقط بعد لحظات من إطلاقه وسط قرية شعب ذيفان.

وصباح 27 نوفمبر الماضي، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات على مواقع وثكنات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لميليشيات الحوثي في محيط وضواحي صنعاء وفي محافظة عمران.

وأوضحت مصادر يمنية أن التحالف شن ضربات جوية عنيفة لقدرات الحوثيين العسكرية في محافظات عدة.

وقالت إن القصف استهدف جبل عطان وجبل عيبان غرب صنعاء، ومعسكر الصمع في ضاحية أرحب شمال صنعاء، وتجمعات حوثية في معسكري جربان وريمة حميد جنوب العاصمة ومعسكر الحفا عند سفح جبل نقم شرق العاصمة.

إلى ذلك شن التحالف أربع غارات على ثكنات ومواقع يعتقد أنها منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة الجبل الأسود شمال محافظة عمران.