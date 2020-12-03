الإرياني يطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الحوثيين بحق المدنيين

الخميس 3 ديسمبر 2020

دان وزير الاعلام معمر الارياني، استمرار قصف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمنازل المدنيين في احياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والاربعين بمدينة تعز.



وأوضح وزير الاعلام في سلسلة تغريدات على تويتر، أن مليشيا الحوثي تواصل قصف الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة تعز بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والاطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة اعوام في جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الانسانية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالقيام بمسئولياتهم القانونية والاخلاقية في وقف الجرائم النكراء لمليشيا الحوثي بحق المدنيين، والضغط عليها لرفع الحصار عن محافظة تعز تنفيذا لبنود اتفاق ستوكهولم.