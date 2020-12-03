شكرا لقرائتكم خبر عن باحث بالشأن اللبنانى: كلمة الرئيس بمؤتمر دعم لبنان دعوة للتكاتف من أجل وحدة الصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماهر مقلد، المتخصص فى الشأن اللبنانى، إن إقامة المؤتمر الدولى الثانى لدعم لبنان في توقيته بالغ الأهمية للشعب اللبنانى، حيث الوضع الاقتصادى الصعب الذى تعيشه لبنان والظروف القاسية التي يمر بها الشعب اللبناني.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، إلى الرسالة المهمة والمباشرة التي أطلقها الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر هو دعوة القادة اللبنانيين إلى العمل بأقصى وقت وسرعة للتكاتف من أجل وحدة الصف في لبنان وأهمية تشكيل الحكومة اللبنانية وترتيب الأولويات.

وذكر أنه أيضا كانت الرسالة قوية وواضحة من الرئيس الفرنسي ماكرون بأن 20% من الشعب اللبنانى يعيشون تحت خط الفقر، وأنه سيتم تشكيل صندوق مالى تحت إشراف البنك الدولى لدعم لبنان.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، عبر الفيديو كونفرانس فى المؤتمر الدولى الثانى لدعم لبنان، والذى نظمته فرنسا والأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات بهدف حشد الدعم للبنان من قبل المجتمع الدولى فى مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وذلك على الصعيد السياسى والاقتصادى والإنسانى، فى ظل استمرار التحديات الصعبة التى يواجهها الشعب اللبنانى.