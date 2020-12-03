تركيا: اعتقال عدد من المشتبه في انتمائهم لـ"داعش" في اسطنبول

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول - (د ب أ):
اعتقلت الشرطة التركية عددًا من المشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم، فجر اليوم الخميس، بمدينة اسطنبول.
وأفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بأن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم.
ولفتت الوكالة إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في عموم اسطنبول.
وأشارت إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمية، ومواد رقمية.
وعقب ذلك تم اقتياد الموقوفين لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وفقا للأناضول.
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