وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن عمر يناهز 94 عاما

أعلنت وسائل إعلام فرنسية في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، عن وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن عمر ناهز 94 عاما.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن جيسكار الذي تولى الرئاسة من عام 1974 إلى عام 1981، نقل من مقر إقامته إلى المستشفى، في منتصف شهر نونبر، وذلك في مدينة تور بغرب فرنسا.

وكان جيسكار قد مكث بالمستشفى لفترة وجيزة في شتنبر الماضي، بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

وكانت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية قد ذكرت حينها أنه دخل إحدى وحدات العناية المركزة.