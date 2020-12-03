واشنطن تعتزم سحب عشرات الدبلوماسيين من العراق

الخميس 3 ديسمبر 2020

قالت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، إن واشنطن تعتزم سحب العشرات من أفراد طاقم بعثتها الدبلوماسية في العراق.



وأضافت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن قرار إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، سيكون بشكل مؤقت قبيل ذكرى مقتل الإرهابي قاسم سليماني، قائد ما يسمى بـ"فيلق القدس" التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وقال مسؤول أمريكي، إن ما يقرب من نصف الموظفين الأمريكيين في السفارة الأمريكية والمنشآت الدبلوماسية الأخرى في العراق سيغادرون البلاد، واصفًا الأعداد بـ "عشرات" الأشخاص.

ورفض المسؤول في وزارة الخارجية تقديم تفاصيل بخلاف التأكيد على أن تخفيض عدد الموظفين يجري في الوقت الراهن، حسب الصحيفة.

من جانبه أوضح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في بيانه تعقيبا على الأنباء بشأن تقليص عدد الموظفين في العراق، قائلا إن : "وزارة الخارجية تعمل باستمرار على تعديل وجودها الدبلوماسي في السفارات والقنصليات في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع مهمتها، والبيئة الأمنية المحلية، والوضع الصحي، وحتى أيام العطل".

وتابع البيان، سيظل ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين وأمن منشآتنا على رأس أولوياتنا.

وقال المسؤول في البيان إن السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر باق في بغداد.