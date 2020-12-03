شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف إصابة و684 وفاة بكورونا في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 20709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 1641610. وأوضحت الصحة الإيطالية في بيان أمس، أن البلاد سجلت 684 حالة وفاة بالفيروس, ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات لـ 57045 حالة وفاة.

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