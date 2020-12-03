شكرا لقرائتكم خبر عن عون: مصممون على تحرير لبنان من الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه مصمم على متابعة مسيرة «تحرير الدولة من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري»، مؤكداً أن «التدقيق المالي الجنائي سيدل على كل المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصادي، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضرورية لإعادة بناء ​الدولة​ اللبنانية».

وقال عون في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الثاني لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني المنعقد في باريس، عبر تقنية الفيديو، الأربعاء: «إنني مصمم على متابعة مسيرة تحرير الدولة من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري، التي أضحت رهينة لها، بغطاء من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية».

وأضاف أن «لبنان لا يعرف المستحيل، وتاريخنا يخبر أننا شعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده». ودعا عون المجتمع الدولي بأسره، إلى «عدم التخلي عن بلد الأرز، وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء».

واعتبر الرئيس اللبناني بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن «المجتمع الدولي بإمكانه تقديم مساعدة أساسية للبنان في هذا الإطار، وذلك عبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لجهة محاربة سرقة الأموال العامة، وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداء من 17 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019».

وذكر الرئيس اللبناني أنه جراء الأزمات المتراكمة والمتصاعدة التي حلت بلبنان، باتت مساعدة الدول المجتمعة لا غنى عنها لجميع اللبنانيين في أي منطقة كانوا.

وشدد على أن المساعدة الدولية أساسية مهما كانت طرقها أو آلياتها أو أدواتها، ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة وإشراف الأمم المتحدة. وكشف أن لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض بـ246 مليون دولار لمشروع «شبكة الأمان الاجتماعي، وأزمة الطوارئ في لبنان، والاستجابة لكوفيد-19»، وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي.