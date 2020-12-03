شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة قائد مسيرة الإمارات المباركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام، والشيوخ، أمس، الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أقيم في جزيرة الجبيل، منطقة غابات القرم في العاصمة أبوظبي تحت شعار «غرس الاتحاد»، برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ورفع أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ونواب الحكام والشيوخ، أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى قائد مسيرة الخير المباركة، صاحب السمو، رئيس الدولة، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، معربين عن اعتزازهم وفخرهم بما حققته من إنجازات نوعية جعلتها تحظى بمكانة متقدمة بين دول العالم، بفضل قيادة سموه الحكيمة ونهجه السديد لكل ما فيه خير البلاد وتقدمها، وتلبية تطلعات شعبها وسعادته.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على «تويتر»: «كل التهنئة لشعب الإمارات ولإخواني حكام الإمارات، بمناسبة عيدنا الوطني الـ49.. نستذكر زايد وراشد وإخوانهم في هذا اليوم.. نستذكر تحديات التكوين والتأسيس.. نستذكر تضحيات الرجال والنساء الأوفياء.. نستذكر كل ذلك، ونواصل العمل لبناء مستقبل أجمل وأعظم لبلادنا. حفظ الله الإمارات وأهلها».

وأشاد سموه باحتفالية اليوم الوطني: وقال: «احتفالية مميزة عكست فخرنا بمسيرتنا الوطنية عبر 49 عاماً اتحادياً.. كل الشكر للشيخة مريم بنت محمد بن زايد لإبداعاتها المتفردة كل عام».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على «تويتر»: «في الیوم الوطني الـ49.

شهدوا حفل «غرس الاتحاد»نفخر بما حققناه في العقود الماضية، نستعد بهمة وثقة لتعزيز ريادتنا وتنافسيتنا في العقود المقبلة، متطلعين دائماً إلى الأفضل.. وحدتنا سیاجنا، وشعبنا ثروتنا، والعلم طریقنا لتحقيق طموحاتنا.. رحم الله من غرس بذور الاتحاد وشيدوا وطناً عظيماً».

وأضاف سموه: شهدت وإخواني حكام الإمارات الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 تحت شعار «غرس الاتحاد»، إنجازات حضارية، إنسانية، واقتصادية، جسدت غرس المؤسسين رحمهم الله، فرحتنا كبيرة بهذا اليوم، وبعون الله تبقى بلادنا دائماً في عز وخير وأمان وتقدم.