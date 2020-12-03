أرامكو: عطل في إحدى المضخات بمحطة توزيع في جازان السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض (د ب أ)
أعلنت أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، حدوث عطل في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات النفطية في منطقة جازان (جنوب غرب) المملكة.
وذكرت الشركة في بيان لها مساء أمس الأربعاء، أنه نظرًا لحدوث عطلٍ فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات النفطية في منطقة جازان، فقد طرأ نقصٌ في بعض المشتقات النفطية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.
وأكّدت أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفني، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات النفطية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع, حيث عادت إمدادات المشتقات النفطية تدريجيا.
وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت في 11 نوفمبر الماضي، اندلاع حريق في محطة لتوزيع المنتجات النفطية في منطقة جازان نتيجة هجوم شنته قوات تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.
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