مجلس الشيوخ الإسباني يصادق على اتفاقية للتعاون الأمني مع المغرب

صادق مجلس الشيوخ الإسباني، اليوم الأربعاء، على اتفاقية بين المغرب وإسبانيا بشأن التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة.

وتستجيب هذه الاتفاقية التي صادق عليها مجلس الوزراء الإسباني يوم 8 شتنبر الماضي، للانشغالات التي يتقاسمها البلدان فيما يتعلق بحجم الظواهر الإجرامية والتحديات الأمنية التي يشكلها الاتجار بالبشر والإرهاب، وتهريب المخدرات، وكذا المظاهر الجديدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وحسب الحكومة الإسبانية، فإن هذه الاتفاقية التي تضمنت ديباجة وخمسة عشر مادة، تنظم أهم الجوانب في مجال التعاون والتنسيق بين البلدين، كما تحدد بتفصيل كبير الجرائم التي يشملها هذا التعاون.

وأوضح نفس المصدر أن هذه الاتفاقية التي صادقت عليها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، يوم 19 أكتوبر، تؤكد على الإجراءات والأحكام المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، مع إشارة محددة إلى الإرهاب، وكذا على التعاون في إطار الأنشطة العملياتية والتحقيقات في مختلف أشكال ومظاهر الجريمة.