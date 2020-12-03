شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الحيوان فقط المسموح باصطحابه على الطائرات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وبموجب قانون جديد صدر الثلاثاء، يمكن تصنيف الكلاب فقط كحيوانات خدمة رسمية، ويمكن لشركات الطيران معاملة حيوانات الدعم العاطفي غير الرسمية كحيوانات أليفة.
ويصطحب الركاب بشكل متزايد حيوانات مختلفة على متن الرحلات الجوية، بما في ذلك القطط والخنازير، وفي إحدى الحالات الشهيرة، اصطحب أحد الركاب طاووسا، على متن الطائرة، قائلين إنها تقدم الدعم العاطفي اللازم أثناء الرحلة. ومن الآن فصاعدًا، يمكن اصطحاب الكلاب المدربة فقط كحيوانات خدمة مخصصة.
ويمكن لشركات الطيران معاملة الحيوانات التي لم يتم تصنيفها على وجه التحديد كحيوانات أليفة، مما يعني أنه سيتعين على مالكيها الدفع مقابل إدخالها إلى المقصورة، وقد يتم تطبيق قواعد أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا الحيوان فقط المسموح باصطحابه على الطائرات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.