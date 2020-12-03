شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركل» تكشف موعد أول تصاريح لمصل كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مجددا مع رؤساء حكومات الولايات مساء أمس الأربعاء لبحث تطورات وضع وباء كورونا.
وأضافت ميركل أنه لهذا السبب فإن من المهم أخذ الاستعدادات لهذا على نطاق واسع، مشيرة إلى أن الولايات تبذل جهودا كبيرة من أجل بناء مراكز التطعيم المحلية المنصوص عليها.
وتابعت ميركل أن لجنة التطعيم الدائمة ستقوم بتدقيق توجيهاتها فيما يتعلق بتحديد سلسلة التطعيمات، وقالت ميركل إن وزارة الصحة ستصدر مرسوما بناء على هذا الأساس.
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