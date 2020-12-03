وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "اتصل بي اليوم الكابتن عدنان درجال وبعده مباشرة الكابتن شرار حيدر وطلبوا نقل الكابتن كريم للمستشفى لتدهور حالته وهبوط تركيز الاوكسجين الى نسبة متدنية جدا".



واضاف، "اخبروني انه يتعالج منذ مدة طويلة في المنزل ولم يراجع مستشفيات الصحة"، موضحا "تم نقله مباشرة، ووصل المستشفى بعد دقائق قليلة متوفي في الطريق".

كانت هذه تفاصيل خبر مدير صحة الكرخ يصدر توضيحا بشأن وفاة مدرب نادي الكرخ بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.