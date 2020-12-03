برشلونة يحقق الفوز الخامس على التوالي في دوري الابطال

2020-12-02 | 22:51
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فاز فريق برشلونة الإسباني، على مُضيفه فريق فيرينكفاروس المجري، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.
أهداف اللقاء، جاءت في شوط المباراة الأول، أنطوان جريزمان، مُهاجم برشلونة، سجّل الهدف الأول بالدقيقة 14، بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء سددها الفرنسي بالكعب في مرمى أصحاب الأرض.
وفي الدقيقة 20، تمكن الدنماركي، مارتن برايثوايت من إحراز الهدف الثاني لـ برشلونة، بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت للدنماركي مارتن برايثوايت سددها في المرمى مباشرةٍ.
وفي الدقيقة 25، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ برشلونة، بعد عرقلة برايثوايت في منطقة الجزاء.
ولم تشهد باقي المباراة أي أحدث أخرى تذكر، ألا تسديدة واحدة قوية من عثمان ديمبلي بالدقيقة 55، كما أهدر ترينكاو انفراد تام بالمرمى.
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