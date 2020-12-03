تضارب الأنباء حول إصابة "البشير" بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضاربت الأنباء بشكل كبير حول إصابة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، المحتجز على ذمة عدد من القضايا، بفيروس كورونا.

وفيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، إصابة البشير بـ"كورونا" وسط شائعات بوفاته، أكد مصدر أن ما يتم تداوله عار من الصحة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن البشير يتمتع بصحة جيدة ولم يعان من أعراض كورونا أو خضع لفحصها أساسا في الوقت القريب.

ولم يتمكن مصدر في سجن كوبر القومي الذي يحتجز فيه البشير من تأكيد أو نفي إصابة الرئيس المعزول بكورونا.

وردا على استفسار ”الخليج 365”، قال: "ليس لي علم باصابة البشير بفيروس كورونا، لا اتستطيع اعطاء اجابة قاطعة حول هذا الأمر".

وكان عبدالله البشير، شقيق الرئيس المعزول، والذي كان موقوفا على ذمة فساد مالي، قد توفي مطلع الأسبوع الجاري بأحد مراكز الحجز في الخرطوم متأثرا بكورونا.

ويحاكم البشير حاليا، برفقة عشرات القيادات الإخوان في جريمة انقلاب 1989 الذي استولت بموجب الحركة الإسلامية السياسية على السلطة، مقوضة النظام الديمقراطي برئاسة الراحل الصادق المهدي.