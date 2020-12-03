ترامب: نظامنا الانتخابي يتعرض لـ"تخريب منظم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النظام الانتخابي للولايات المتحدة يتعرض لـ"تخريب منظم"، متعهداً بالدفاع عن الدستور والقانون.

تعهد ترامب بشأن الحفاظ على واجبه كرئيس للولايات المتحدة جاء خلال خطاب فيديو عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وأضاف ترامب: "سندافع عن نزاهة الانتخابات بالقتال من أجل احتساب كل صوت صحيح واستبعاد كل صوت باطل".



وتابع: "من المؤسف أننا في عام 2020 لا نملك وسيلة للتحقق من صحة الأصوات الانتخابية الواردة بالبريد".

والأربعاء، كثف ترامب من عملية البحث مع مستشاريه عن إمكانية إصدار عفو وقائي لأبنائه وصهره ومحاميه الشخصي رودولف جولياني.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن شخصين مطلعين على الأمر، فإن ترامب أعرب لمستشاريه عن قلقه من سعي وزارة العدل الأمريكية في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، للانتقام منه باستهداف أكبر 3 من أبنائه الخمسة: دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب وإيفانكا ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض.

وتعرض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته لصدمة جديدة بعد إعلان سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، أن عملية فرز الأصوات الانتخابية للمرة الثانية لم تسفر عن تغيير جوهري في النتائج النهائية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الحملة الانتخابية لترامب رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في الولاية للمرة الثانية.

وكانت سلطات الولاية الأمريكية صادقت، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية.