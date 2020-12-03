شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم تحذر من مخاطر سد النهضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حذر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، من تحول إيجابيات سد النهضة إلى مخاطر، مطالباً بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي. وقال عباس في مؤتمر صحفي أمس (الأربعاء): هناك ضرورة لتوقيع اتفاق قانوني وملزم للملء الأول والتشغيل لسد النهضة، محذرا من أنه دون هذا الاتفاق فإن كل إيجابيات سد النهضة تتحول إلى مخاطر. وشدد على ضرورة أن يكون هناك تبادل يومي للمعلومات بين سد النهضة وسد الرصيرص السوداني، لتفادي المخاطر التي تنجم عن عدم التنسيق بين الطرفين.

وكانت القاهرة أعلنت في نوفمبر الماضي فشل التوصل إلى اتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة القادمة خلال اجتماع لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي. وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، كشف أخيرا أن سد النهضة سيبدأ المرحلة الأولى من توليد الطاقة في يونيو 2021.