ألعاب نارية واستعراضات عالمية في مهرجان الشيخ زايد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

شهدت أحياء وأجنحة مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي أمس الأربعاء الموافق 2 ديسمبر/كانون الأول عشرات الاستعراضات الفلكلورية المحلية والخليجية والعربية والعالمية احتفاءً باليوم الوطني التاسع والأربعين لقيام دولة الإمارات، وسط حضور جماهيري غفير لآلاف الزوار من الأسر والأفراد الذين أتوا خصيصاً للاحتفال بهذا اليوم الغالي والعزيز على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، وسط أجواء احترازية سادت طوال اليوم مع انتشار لفرق المتطوعين لضمان تطبيق الإجراءات ومساعدة الزوار وإرشادهم إلى وجهاتهم.

واستقطبت مسارح الأجنحة الخليجية والعربية والعالمية آلاف الزوار الذين شهدوا عروضاً وفقرات فنية كبرى تم تخصيصها من قبل الأجنحة لمشاركة الشعب الإماراتي احتفالاته باليوم الوطني ال 49، بالإضافة إلى مسيرة الحضارات العالمية التي جابت ساحات المهرجان وشاركت فيها عشرات الفرق الفلكلورية العالمية من الدول المشاركة.

وأضاءت الألعاب النارية الضخمة التي خصصت للاحتفال باليوم الوطني سماء الوثبة لفترة زمنية أطول من المعتاد بألوانها وأشكالها المختلفة التي أطلقت على وقع الأغاني الإماراتية الوطنية من أجل إمتاع الزوار بمشهد أصبح سمة من سمات المهرجان كل عام.

وأبهرت نافورة الإمارات الزوار كل نصف ساعة بعروضها المتناسقة على وقع الأغنيات الوطنية الإماراتية ومياهها المزينة بالإضاءة وألوان الليزر المستمدة غالبيتها من ألوان علم الإمارات.

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