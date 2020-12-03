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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شعر: علي الشوين

انالج يابلادي ولائي بليا حدود

ولائي ولائي لج اماره اماره

مادامني عايش ع الساحه أنا موجود

انا لج يا بلادي دوم رهن إلا شاره

انا جندي اذا قالوا الجنود جنود

اصلي الفرض وصلي وراه استخاره

غلاج يبلادي كل يوم يزيد بزود

وكل حد يتفاخر بارضه وداره

انتي إمارات الوفى شامخه كالطود

وتبقين على روس الشوامخ مناره

واللي قال وينج يا بلادي ورد بهود

انا اشهد انه ما ينال البشاره

عيال زايد يوقفون للمعادي سدود

حديمينه وحديوقف يساره

لبيك ياموطني شب ارقبتك اصعود

ان حان وقت الجد بنشن غاره

كله ولا انته يا وطن لك وفى وعهود

ابشر بسعدك يوم وقت الاثاره

من اول الحدود لين اخر الحدود

نفداك يارض الكرم والحضاره

ابشرك ياموطني انك بعد مسنود

بشبان يسقون المعادي المراره

لك عين تنظر يا وطن والافعال شهود

ساعة ولي الأمر يعطي الاشاره

نقولها كلمه نقولها والحبل مشدود

وردب الوفى لا ما نغير مساره

نحنا تربينا على الوفى اليود

قرارنا واحد وثابت قراره

وش عاد ونحنا عايشين بهنى وسعود

في ظل منهم ماخذين الصداره

عدود لي قالوا العدود عدود

والطيب طيب والجساره جساره

شيوخنا ياللي لنا واقفين عضود

نقولها كلمه وفصدق العباره

واليوم يا ارض الكرم لج فرشنا ورود

ويوم عيدج نهتف بكل حاره

و2ديسمبر كل سنه موعود

إذا قبل نعطي عليه البشاره

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