المغرب يسجل 4346 إصابة و70 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 4346 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 364 ألفا و190 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان اليوم - أن عدد للحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية التحاليل المختبرية، قد بلغ 3 ملايين و631 ألفا و695 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في

المغرب، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 5985 حالة، فيما تم تسجيل 4044 حالة شفاء إضافية ليبلغ الإجمالي 314 ألفا و237 حالة.

وأكد وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب، أن التلقيح ضد فيروس "كورونا" لن يكون إجباريا،و سيكون إلزاميا أثناء السفر إلى الخارج، حيث يمنح للشخص الحاصل عليه

شهادة تمكنه أن ينتقل بين الدول بحرية.

وذكرت صحيفة "الأحداث المغربية"، أن المغرب تسلم نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة بالمتطوعين المغاربة، بعد أن تسلم خبراء مختبرات "سينوفارم" الصينية عينات من الدماء

والحمض النووي للمتطوعين لتقييم العملية برمتها، ليتم الحصول على بعض الإجابات التي يمكن من خلالها تحديد فعالية وسلامة هذا اللقاح، وما إذا كان بالإمكان البدء في تصنيعه وتقديمه لملايين المواطنين وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس سارس كوف 2، إضافة إلى الآثار الجانبية الناجمة عنه.