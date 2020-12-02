وهبي: كنا نسمع أن الوطن غفور رحيم ونتمنى أن يشمل هذا الشعار معتقلي الريف- فيديو

تصوير: يونس الميموني

جدد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، التعبير عن رغبته في أن يتم طي صفحة الاعتقالات في الريف، وفتح الباب أمام المعتقلين المفرج عنهم للترشح للانتخابات.

وقال وهبي، في حديث له اليوم في ندوة صحافية في طنجة، إنه يتمنى أن يتمكن المعتقلون على خلفية الحراك، من المطالبة بحقوقهم في المؤسسات الدستورية، وقال، “كنا نسمع أن الوطن غفور رحيم، ونتمنى أن يستمر هذا الشعار حتى لإخواننا في الحسيمة لنتجاوز هذه الجراح، من أجل بناء علاقة جديدة”، مضيفا أن ‘أسباب تظاهرهم كانت المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن أن تعطى لهم الفرصة للمطالبة بحقوقهم في المؤسسات الرسمية والدستورية”.

وتحدث وهبي، عن مقترح قانون قدمه حزبه ليتمكن المستفيدون من العفو الملكي من الترشح للانتخابات، وقال، إن “معتقلي الريف الذين تم العفو عليهم في الفترة السابقة، وأتمنى أن يتم العفو على الباقين، سيكون لهم الحق في الترشح في الانتخابات الجماعية والبرلمانية (إذا تم إقرار مقترح القانون)”، مشيرا إلى أن المقترح الذي قدمه حزبه، يعتبر أن العفو يمحي العقوبة وأثرها.