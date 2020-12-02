المغرب يعلن دعم ترشيح أزولاي لرئاسة اليونسكو لفترة ثانية

أعلن المغرب، عن دعمه لترشيح أودري ازولاي، لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، لولاية ثانية.
وقالت وزارة الشؤون الخرجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الأربعاء، إن سفير المغرب في اليونيسكو، سمير الظهر، عبر عن دعم المملكة لترشيح أزولاي لفترة رئاسية ثانية على رأس اليونيسكو، في الانتخابات المقررة نهاية سنة 2021.
وكانت ابنة مستشار الملك، أندري أزولاي، ووزيرة الثقافة الفرنسية خلال رئاسة فرانسوا هولاند، قد وصلت لرئاسة اليونسكو، بعد سباق محتدم مع مترشحين من المنطقة العربية.
إعلان المغرب بشكل مبكر عن دعمه لترشيح أزولاي، يأتي في الوقت الذي تناقلت وسائل إعلام، عزم دول عربية تقديم مرشحيها لخوض المنافسة على ذات المنصب.
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