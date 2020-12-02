يغيب الدولي المغربي ياسين بونو عن مباراة فريقه اشبيلية أمام تشيلسي مساء اليوم الأربعاء لحساب مسابقة عصبة الأبطال الأوروبية نتيجة اصابته بفيروس “كورونا”.

في المقابل، وجه المدرب لوبيتينغي الدعوة الی الثلاثي المغربي يوسف النصيري، أسامة الادريسي ومنير الحدادي للمشاركة في المواجهة التي تنطلق بداية من التاسعة.

وضمت اللایحة العديد من نجوم الفريق كخيسوس نافاس، راكيتيش، اوكامبوس ودي يونغ.

كانت هذه تفاصيل خبر حارس “الأسود” يغيب عن قمة إشبيلية وتشيلسي في “التشامبيونزليغ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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