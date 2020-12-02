شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية النكراء ضد المدنيين في تعز والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 38 ثانية - 11:33 مساءً, 2 ديسمبر 2020 م جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم النكراء لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة تعز، والضغط عليها لرفع الحصار عن المحافظة تنفيذاً لبنود اتفاق ستوكهولم.

جاء هذا في تصريح لوزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) ، وأدان فيه استمرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنازل المدنيين في أحياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والاربعين بمدينة تعز.

وقال المسؤول اليمني: إن استمرار الميليشيا المتمردة في قصف الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة تعز بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والأطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة أعوام يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية.

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