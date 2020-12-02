شكرا لقرائتكم خبر عن روما تحظر سير عربات الخيول في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
وكتبت راجي على فيسبوك: "لن تستطيع العربات من الآن فصاعدا أن تجوب الشوارع وسط المرور.. ستقتصر حركتها على المتنزهات الأثرية".
وتدر العربات المفتوحة التي تجرها الخيول وتُعرف باسم "بوتيسيل" ربحا وفيرا حيث تصل الرسوم التي يحددها بعض منظمي الرحلات إلى أكثر من مئة يورو (120 دولارا) للشخص الواحد نظير جولة تضم أشهر معالم المدينة.
وتشكو جماعات الدفاع عن حقوق الحيوان منذ فترة طويلة من أن الخيول تعاني في حر الصيف بإجبارها على جر حمولات ثقيلة عبر شوارع زلقة.
وقالت راجي "لن تروا أبدا خيولا منهكة في شوارع المدينة خلال الساعات الأشد حرا في أشهر الصيف لأننا حظرناها".
لكن سائقي تلك العربات الذين يكافحون للحفاظ على أقواتهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد قالوا إن الخطوة ستكون بمثابة الضربة القاضية لعملهم.
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