شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يبحث نشر مراقبين لوقف إطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

انتقد رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب أفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة جيري ماتجيلا، تأخر تعيين مبعوث الأمم المتحدة للسلام في ليبيا الذي قال إنه تأخر كثيراً، بالإضافة لنشر مراقبين لوقف إطلاق النار في الدولة التي مزقتها الحرب.

وحث جيري ماتجيلا في إفادة بمناسبة تولي جنوب أاريقيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر ديسمبر نقلتها وسائل إعلام ليبية، الأمم المتحدة على كسر الجمود المستمر منذ شهور وتعيين نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً جديداً للسلام في ليبيا ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس الماضي، قائلاً: “يمكن للأمين العام أنطونيو غوتيريش المضي قدماً وتعيين من يعينه، والأفارقة سيلتزمون”.

وأعرب رئيس مجلس الأمن الدولي، عن إحباطه من رفض مرشحين أفريقيين، لكنه أشار إلى أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا سيكون له نائب أفريقي وسيتشاور على نطاق واسع مع الاتحاد الأفريقي.