شكرا لقرائتكم خبر 432 حقيبة شتوية سعودية في البيضاء اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 432 حقيبة شتوية للأسر المحتاجة في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، تشتمل على 864 جاكيتا كبيرا و864 جاكيتا صغيرا، و864 كنزة كبيرة و864 كنزة صغيرة، و864 بطانية كبيرة و864 بطانية صغيرة، استفادت منها 432 أسرة.

وسلم المركز أمس 4,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي مأرب والضالع، منها 2,000 كرتون في مأرب استفادت منها 2,000 أسرة، و2,000 كرتون في مديريتي الضالع وحجر بمحافظة الضالع استفادت منها 2,000 أسرة.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.