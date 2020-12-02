432 حقيبة شتوية سعودية في البيضاء اليمنية

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وسلم المركز أمس 4,000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي مأرب والضالع، منها 2,000 كرتون في مأرب استفادت منها 2,000 أسرة، و2,000 كرتون في مديريتي الضالع وحجر بمحافظة الضالع استفادت منها 2,000 أسرة.وتأتي المبادرة في إطار الجهود التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.