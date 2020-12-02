140 سودانيا يعودون من ليبيا

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وذكرت الخارجية السودانية في بيان أنها تجري حاليا ترتيبات إجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري، مؤكدة عزمها على إجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا، وتهيب بكل أبناء الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة في طرابلس مباشرة، وأن أبوابها مفتوحة أمامهم لاستقبالهم والإشراف على كل إجراءات العودة حتى وصولهم إلى أرض الوطن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي أمس الدفعة 13 من السودانيين العائدين من ليبيا وعددهم 143 مواطنا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السودان بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لإجلاء المواطنين السودانيين من ليبيا.وذكرت الخارجية السودانية في بيان أنها تجري حاليا ترتيبات إجلاء دفعة جديدة خلال منتصف شهر ديسمبر الجاري، مؤكدة عزمها على إجلاء كل السودانيين الراغبين في العودة من ليبيا، وتهيب بكل أبناء الجالية السودانية بالتواصل مع السفارة في طرابلس مباشرة، وأن أبوابها مفتوحة أمامهم لاستقبالهم والإشراف على كل إجراءات العودة حتى وصولهم إلى أرض الوطن.

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