استقالة الحكومة الكويتية الأحد.. ولقاح كورونا مجانا

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وأشار في تصريحات صحفية أمس، خلال الملتقي الوزاري المفتوح، والذي ضم وزراء الداخلية والصحة والتجارة والأشغال والمالية والإعلام والتربية، إلى أن لقاح كورونا سيكون اختياريا وبالمجان للمواطنين والمقيمين، مضيفا «ساهمنا في جعل لقاح الفيروس متاحا للجميع في العالم».وأكد أن الحكومة نفذت 185 رحلة جوية وسط ظروف غير طبيعية لعودة المواطنين من الخارج خلال الجائحة، بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات لتحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي الصحي والأمن الداخلي.
وقال «توجيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بأن القانون فوق الجميع، ونحن مسؤولون عن تطبيقه، وحريصون علىه».
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