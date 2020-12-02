شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية.. بين «ملاطفة» ترامب و«صبر» بايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب- المحرر السياسي:

معلوم أن كوريا الشمالية مصنفة «دولة مارقة» في السياسة الأمريكية منذ عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، ونادراً ما تشهد علاقاتها مع واشنطن انفراجاً يذكر، بسبب برنامج تسلحها الصاروخي والنووي وتهديداتها للولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم أنها قادرة على محو المدن الأمريكية عن الأرض.

قد يكون من المنطقي التساؤل عند كل انتخابات أمريكية عن مستقبل العلاقة بين بيونج يانج وواشنطن، لأن هذا العداء الأزلي قد لايكون مفهوماً أحياناً، خاصة في ظل انفتاح عالمي شامل ساد لأكثر من عشر سنوات طغت فيها مفاهيم العولمة وأبرمت اتفاقيات بين واشنطن وحليفي كوريا الصين وروسيا حول الحد من التسلح والتخلص من الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات.

وكانت العلاقة بين البلدين قد شهدت سجالاً بين الرئيس ترامب وكيم جونج أون، تراوح بين تبادل الإهانات والتهديدات بالحرب وبين «رسائل ملاطفة» « وأسفرت العلاقة عن عقد ثلاثة لقاءات بين الزعيمين بدءاً من عام 2018. وقد تفاخر الرئيس ترامب بصداقته مع كيم جونج أون، لكن لقاء الزعيمين الأخير في سنغافورة لم يسفر عن تقارب في وجهات النظر، ما يعني عدم تحقيق الأهداف التي سعى ترامب لبلوغها والمتمثلة في إنهاء برنامج الصواريخ الباليستية وبرنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي، أو حتى التوقيع على اتفاقية تحدّ من الأنشطة الكورية الشمالية قبل انتهاء وجوده في البيت الأبيض.

صمت بيونج يانج

من جانبها راهنت كوريا الشمالية في العلاقة الطارئة مع ترامب على الحصول على أفضل فرصة لانتزاع اتفاق يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من أسلحتها النووية والباليستية والتخلص من العقوبات والعزلة.

أما الرئيس المنتخب جو بايدن، فيكنّ للزعيم الكوري مشاعر لا تسر صديقاً ولا عدواً ولا يفكر حتى في مجرد التواصل معه. وتنطلق مواقف بايدن من السياسة التقليدية الأمريكية وهو المخضرم الذي أمضى في منصب نائب الرئيس دورتين كاملتين فضلاً عن كونه في دوائر صنع القرار السياسي منذ عقود.

من هنا فإنه من الطبيعي أن تعود العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل تولي ترامب منصبه، ذلك أن الرئيس المنتخب يلح على تحقيق تقدم ملحوظ في مشكلة برنامج الصواريخ الكورية قبل التفكير في فتح قنوات التواصل مع رئيسها.

وخلال حملته الانتخابية، أكد بايدن أنه لن يلتقي كيم جونج من دون توفر عدد من الشروط متهماً ترامب بالذهاب بعيداً في التقارب مع الزعيم الكوري الشمالي. ومعلوم أن بايدن هو من أطلق شعار «الصبر الاستراتيجي» في العلاقة مع كوريا الشمالية في عهد باراك أوباما.

ورغم صمت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بمناسبة تغطية تطورات الانتخابات الأمريكية، إلا أن وكالة الأنباء المركزية وصفت جو بايدن بأوصاف غير لائقة وقالت إنه يجب القضاء عليه. وتعكس هذه الكلمات عدم الارتياح في كوريا لنجاح بايدن الذي يمكن النظر إليه على أنه ضياع لأي فرصة ليس فقط للقاء رفيع المستوى بين المسؤولين في البلدين، بل أيضاً للتفاوض مجدداً حول البرنامج النووي.

انعدام الثقة

ولم تتوقف التجارب الصاروخية الكورية منذ فشل القمة الثانية بين ترامب وكيم في شباط/ فبراير 2019 في هانوي، رغم حرص بيونج يانج على تجنّب التصعيد من خلال وقف التجارب على الصواريخ عابرة القارات أو على قنبلة نووية، خشية تجاوز الخطوط الحمر مع واشنطن.

استفزازات مغرضة

من الطبيعي في ظل هذه المعطيات أن يحاول كيم جون جسّ نبض السياسة الأمريكية في ظل الرئيس الجديد، من خلال استئناف تجارب الصواريخ بعيدة المدى أو التجارب النووية التي علقها مؤقتاً في عهد ترامب. ومثل هذا الاحتمال يبقى مرجحاً في حال لم تشهد العلاقات الصينية الأمريكية مؤشرات على التهدئة خاصة في بحر الصين الجنوبي وفي حرب التعرفة الجمركية ومحاصرة الشركات الصينية.

وقد أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن كوريا الشمالية استعرضت الشهر الماضي صاروخاً باليستياً جديداً ضخماً عابراً للقارات في عرض عسكري في بيونج يانج، ويتساءل الخبراء عن موعد اختبارها له رابطين الحدث بالتجربة النووية الثانية التي أجرتها كوريا الشمالية في 25 مايو 2009، بعد أربعة أشهر من تولي باراك أوباما مهام منصبه.

ويستبعد المحللون أي تحركات من هذا القبيل قبل موعد دورة انعقاد مؤتمر الحزب الكوري الشمالي في أوائل يناير، لكن النظام سيراقب تحركات واشنطن ويعيد معايرة سياسته وفقاً لذلك، ومن المحتمل أن يجري اختبارات أسلحة بعد تولي بايدن منصبه.

لكن بعض المحللين يبدون تفاؤلاً بشأن احتمالات تجديد العملية الدبلوماسية، حيث يملك بايدن فرصة أفضل لتوحيد مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي من كوريا الشمالية.

من جانبها لا تبدي المؤسسة الأمنية الأمريكية ولا الرأي العام الأمريكي استعداداً لقبول نمط الصفقة الوحيد الذي تقدمه كوريا الشمالية، بحيث تحتفظ فيها بأسلحتها النووية على أن تلتزم مقابل ذلك بشكل من أشكال ضبط النفس أوالاحتواء من أجل إنهاء العقوبات والعزلة.