شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب بإعلان انتهاء العمليات العسكرية في إثيوبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحبت دولة الإمارات بتصريح رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، بانتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيغراي في البلاد، مؤكدة أن الحوار البنّاء ضمن إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون هو الطريق الوحيد لإحلال السلام الدائم وعودة الاستقرار إلى البلاد.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، لها الأربعاء، على الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام عبر الحوار البناء، لا سيما الدور الكبير للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومبعوثي السلام في جهودهم المقدرة لضمان استقرار المنطقة ووحدة إثيوبيا.

وجددت الوزارة دعوتها للأطراف الإثيوبية الالتزام بتهدئة النزاع الحالي بالطرق السلمية والعودة إلى الحوار من أجل السلام والاستقرار بما يحفظ البلاد ويلبي تطلعات الشعب الإثيوبي الشقيق في تحقيق الأمن والازدهار. كما أعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشعب الإثيوبي، مؤكدة الارتباط الكبير والعضوي بين قضايا الأمن والاستقرار في منطقتنا ومنطقة القرن الإفريقي. (وام)

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