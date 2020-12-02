شكرا لقرائتكم خبر عن نقطـــة تُزعج النصـر وتُسعـد كلبـاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أبدى النصر واتحاد كلباء رضاهما عن التعادل الدراماتيكي المثير في مباراتهما 3-3، على الرغم من أن «العميد» خسر الوصافة وفقد نقطتين.

وجاء اللقاء مثيراً وبدأه «النمور» بتفوق واضح طيلة ال45 دقيقة الأولى التي انتهت بتقدمه بهدف حمل توقيع التشيلي فيرنانديز، قبل أن يقلب الفريق الأزرق الطاولة في الحصة الثانية ويتقدم بهدفين عن طريق الجلاد تيجالي، ثم أضاف الهولندي براندلي كواس، الثالث، ليعاود كلباء الكرة بعد الهدف الثاني برأسية العملاق مالابا، وينجح في انتزاع التعادل عن طريق البديل منصور البلوشي في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

وأبدى الكرواتي كرونسلاف مدرب النصر رضاه عما آلت إليه نتيجة المباراة. وأضاف: «من الصعب الفوز على فريق جيد ومنظم كاتحاد كلباء».

وأكد الأوروجوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء، سعادته بالتعادل وكسب نقطة غالية في سباق الدوري، مشيراً إلى أن فريقه قدم شوطاً أول مثالياً، وسجل هدفاً مبكراً وكان من الممكن أن يضاعف الغلة ويسجل أهدافاً أخرى، ويصعّب المهمة على المنافس في العودة للمباراة.

مراجعة الحسابات

وانتقد اللاعب ضياء السبع محترف العميد النصراوي، أداء فريقه، وقال: «قدمنا شوطاً أول للنسيان، وكان من الممكن أن نخرج متأخرين بأكثر من هدف بسبب الأخطاء، ونجحنا في العودة في الشوط الثاني عبر تسجيل ثلاثة أهداف، لكن مع استمرار الهفوات منحنا كلباء فرصة التعادل في الوقت القاتل».

وأشار إلى أن تراجع أداء فريقه للأسبوع الثاني يضعنا أمام مسؤولية كبيرة، ويجب أن تكون لدينا ردة فعل إيجابية سريعة، إذا كنا نرغب حقاً في المنافسة وتحقيق طموحاتنا.

ودافع فهد سبيل مدافع اتحاد كلباء عن أحقية فريقه في الخروج بنقطة أمام النصر، وقال: «كان من الممكن الخروج بالنقاط الثلاث لأننا كنا الأخطر والأكثر وصولاً إلى مرمى المنافس