شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نائبة المنوفية شيرين عبد العزيز وزوجها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتور شيرين عبد العزيز، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أجرت هى وزوجها مسحة، وتبين إصابتهما بالفيروس، لافتة إلى أنهما يخضعان للعزل المنزلى.

فى سياق آخر، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاح فايزر برغم من نجاحه الكبير إلا أنه يحتاج إلى منظومة تبريد كبيرة، مضيفا أن اللقاحات التى تحتاج إلى 20 درجة تحت الصفر لا مشكلة فى شرائها.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامى أحمد موسى، المذاع على فضائية صدى البلد، إن اللقاحات التى سيتم شرائها من الشركات من الممكن أن تصل قبل لقاح جافى، مؤكدا: 20 مليون جرعة من علاج كورونا سيتم توزيعها بالمجان وفقا للأولويات".

وأشار إلى أن الوزارة الصحة هى الجهة الوحيدة التى ستولى توزيع اللقاحات وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية للسيطرة على جائحة كورونا.