حصيلة اليوم الأول.. تحرير 50 محضرا وغلق 18 مقهى ومحلا خالفت مواعيد الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه الأول من ديسمبر 2020.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة في يومها الأول بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية.

وأشار شعراوي، إلى قيام عدد من المحافظين بجولات ميدانية على بعض المدن والأحياء والمراكز للتأكد من تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية وفقاً للمواعيد الجديدة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تحرير عدد من المحاضر للمحلات المخالفة من 4 محلات تجارية بحي الهرم بالجيزة، و34 محلا ومطعما وكافيه بمناطق مختلفة بمحافظة الإسكندرية وتحرير 12 محضرا لمحلات مخالفة من بينها صالونات حلاقة وغلق 3 مقاهي في حي شرق شبرا الخيمة بالقليوبية، و15 محلا بمناطق مختلفة بمحافظة كفرالشيخ.

ووجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وجدد اللواء محمود شعراوي، التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.