بحث أعضاء مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، فى اجتماع مطول للجان النيابية المشتركة فى مسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية والمواد الاستراتيجية (الغذاء والدواء والقمح والمحروقات) أو الإبقاء عليه فى ضوء المعطيات المتعلقة باحتياطى الدولار والذهب لدى البنك المركزي، دون أن يتوصلوا إلى رؤية موحدة أو قرار حاسم فى شأن الأمر.
وأصدر نائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلى بيانا مقتضبا فى ختام الجلسة، قال فيه: "إن النوابأوصوا بتقديم الحكومة لمقترحات عملية مرفقة بمعطيات واضحة حول الدعم والاحتياطى لمناقشته فى الجلسة المقبلة".
وجاءت المناقشات، والتى طغى عليها رفع السقوف الكلامية والسجالات الحادة بين مؤيد لترشيد الدعم كونه يستنزف الاحتياطى النقدى الضئيل من الدولار الأمريكى لدى مصرف لبنان المركزى دون أن تستفيد منه العائلات والأسر الأكثر فقرا، وبين من رفض هذا الأمر كونهقد يتسبب فى حدوث انفجار اجتماعي، فى ضوء المعلومات التى تفيد بأن البنك المركزى لن يتمكن من الاستمرار فى سياسة الدعم لأكثر من شهرين فقط.
وقال عدد من النواب إن "الدعم المستمر للسلع الغذائية والمحروقات والدواء، بصورته القائمة، يجعل تلك السلع تتعرض للتهريب خارج البلاد، ومن ثم لا يصل الدعم إلى مستحقيه، كما أن الدعم يُقتطع من الاحتياطى الإلزامى من الدولارات لدى مصرف لبنان المركزي، وأن هذا الاحتياطى الإلزامى يمثل ما تبقى من أموال ومدخرات المودعين فى القطاع المصرفي"، مطالبين بترشيد الدعم ووضع خطة لمكافحة التهريب.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان اللبنانى يطلب من الحكومة مقترحات فى شأن وضع الاحتياطى النقدى والدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.