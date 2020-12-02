كشف تقرير لـمنظمة العمل الدولية بأن تفشي كورونا أدى إلى تدني الأجور حول العالم في النصف الأول من 2020، ومن المتوقع أن يشكل "ضغطا شديدا للغاية" على مستويات الأجور على المدى القريب.
وكشف تقرير المنظمة حول الأجور في العالم في النصف الأول من العام الجاري، عن "ضغط تنازلي على مستوى أو معدلات نمومتوسطات الأجور في ثلثي الدول" التي تتوافر بيانات حديثة بشأنها.
ولفت التقرير استنادا إلى بيانات 28 بلدا أوروبيا، إلى أنه في حال حذفت الإعانات لدعم الأجور، فإن مجموع الأجور الإجمالي تراجع بنسبة 6,5% بين الفصلين الأول والثاني من 2020.
وأوضحت المنظمة أنه "في الدولالأخرى، ارتفع متوسط الأجور بشكل مصطنع إلى حد بعيد، عاكسا التسريحات واسعة النطاق التي طالت العمال من ذوي الأجور المتدنية".
وتابعت: "من المتوقع في مستقبل قريب أن تؤدي عواقب أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد والوظائف إلى ضغط هائل يدفع في اتجاه تدني الأجور"، داعية إلى اعتماد "سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف بهدف احتواء مفاعيل الأزمة ودعم الانتعاش الاقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة العمل الدولية: تفشي كورونا أدى إلى تدني الأجور حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.