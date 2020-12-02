رئيس وزراء أرمينيا: بوتين لعب دورا استثنائيا في وقف إراقة الدماء في قره باغ

أكد رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعب دورا "استثنائيا" في وقف النزاع المسلح الأرمني الأذربيجاني في إقليم قره باغ.

وقال باشينيان في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال لقاء قمة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "أود أن أشير إلى دور استثنائي لعبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. على مدار الـ 44 يوما من الأعمال القتالية، كنا على اتصال مستمر وناقشنا التدابير المطلوب اتخاذها لوقف إراقة الدماء وحماية الأرواح البشرية".

وأضاف رئيس الحكومة الأرمنية أن التعاون الوثيق بينه وبين الرئيس الروسي

مستمر بعد وقف القتال في قره باغ لحل مشكلات أخرى مثل البحث عن المفقودين وتبادل الأسرى والمحتجزين وجثث القتلى.

وفي 10 نوفمبر الماضي، وقع باشينيان، إلى جانب الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، على بيان نص على وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الجانبين، وتسليم جزء من الأراضي في المنطقة إلى أذربيجان.

وأمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء،

ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا في نهاية الأسبوع المقبل.

وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاربعاء، أن الوضع في منطقة مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي كان مضطربًا وتطور بشكل لا يخلو من المشاكل، وهذا ينطبق على بيلاروس وقيرغيزستان وقره باغ، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وقال بوتين خلال اجتماع قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الأربعاء: "الوضع في نطاق مسؤولية منظمة معاهدة الأمن الجماعي تطور بشكل محفوف بالمشاكل وكان مضطربًا بشكل عام. أعني النزاع المسلح الذي اندلع في منطقة قره باغ في سبتمبر، بمشاركة دولة عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وكذلك الأحداث التي أعقبت الانتخابات في بيلاروس والضغط غير المسبوق من الخارج كما أعني أيضا الوضع السياسي الداخلي في قيرجيزستان".