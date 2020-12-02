دراسة أمريكية تحذر من الشيخوخة المبكرة بسبب كورونا

أطلقت البروفيسورة بارانوفا من كلية النظم البيولوجية بجامعة جورج ميسون الأمريكية تحذيرًا من شيخوخة مبكرة محتملة نتيجة الإصابة حتى بالشكل الخفيف من "كوفيد-19".
وقالت في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، استنادا إلى نتائج فحص الأشخاص الذين تعافوا من الحالة الخفيفة من مرض "كوفيد-19" ، "لقد لوحظ عند 70% من المرضى حتى الذين كانت حالتهم خفيفة جدا، وجود إصاباتمرضية في أعضاء الجسم الداخلية. ولم يكن القلب العضو الرئيسي المصاب، بل مرض الكبد الدهني والتآكل الدهني لأنسجة البنكرياس. وتشخص مثل هذه الحالات عادة في عمر 60 سنة وأكثر. ولكن الأطباء اكتشفوها لدى مرضى في عمر 40 سنة".
ووفقا لها، من عواقب الإصابة بمرض "كوفيد-19" شيخوخةمبكرة وهذه العواقب تحتاج إلى دراسات واختبارات كثيرة ومفصلة، كما يجب أن تكون هذه الدراسات جماعية وطويلة لمرضى "كوفيد-19" الذين تعافوا وغادروا المستشفى.
من جانبه يقول الدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف، أخصائي علم المناعة والأمراض المعدية الخطيرة، للتخلص من عواقب مرض "كوفيد-19" يجب ممارسة تمارين اليوغا الخاصة بالتنفس.
وقال في حديث للوكالة، "هذا ما يجب على كل مريض تعافى من "كوفيد-19"، لأنه مفيد لجميع أنظمة الجسم، حيث ينبغي تنظيم تزويد الجسم بالأكسجين الذي يعتمد عليه كل شيء".
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