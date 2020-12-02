هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب تشيلي

أفاد مركز البحر المتوسط الأوروبي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، بأن زلزالا بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر ضرب تشيلي، وفقًا لوكالة "رويترز" .

وأشار المركز إلى أن الزلزال ضرب منطقة أنتوفاجاستا بشمال البلاد. وأضاف أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 80 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أي أبناء عن وقوع دمار أو ضحايا.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة منطقة تبعد نحو 100 كيلو متر شمال غربي مدينة كونستيتسيون في تشيلي.



ذكر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم الإخبارية"، يوم الأحد، أن حوالي 10 ملايين شخص

شعروا بالهزة الأرضية التي وقعت على عمق 20.14 كيلو متر، بما

في ذلك أولئك الذين يعيشون في العاصمة سانتياجو.

لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما أعلنت إدارة المياه في تشيلي أن الزلزال لن يتسبب في حدوث تسونامي.



تعد تشيلي واحدة من الدول التي تشهد أكثر الحركات الزلزالية، حيث تشكل حدودها الغربية جزءًا من "حلقة النار"، وهي منطقة يبلغ طولها 40 ألف كيلو متر، ويقع فيها عدد كبير من الزلازل والانفجارات البركانية.