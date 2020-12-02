إثيوبيا تؤمن للأمم المتحدة ممرا إنسانيا في تيغراي

تأثير الحرب
منطقة تيغراي محرومة من التموين منذ الرابع من نوفمبر، عندما أرسل آبي، الجيش الفدرالي لشن هجوم على قوات جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الذي يدير المنطقة ويتحدى سلطته منذ أشهر. وكانت الأمم المتحدة تحذر منذ أسابيع من كارثة محتملة في منطقة تيغراي التي باتت مقطوعة عن العالم، بسبب وقف الاتصالات وفرض قيود على التنقل. وقبل النزاع كان 600 ألف شخص - بينهم 96 ألف لاجئ إريتري يعيشون في أربعة مخيمات - يعتمدون كليا على المساعدات الغذائية لتأمين الطعام في تيغراي ويستفيد مليون شخص آخر من «شبكة أمان» غذائية، وفقا للمكتب الأممي للتنسيق الإنساني. ودفعت معارك استمرت لأربعة أسابيع بـ45500 شخص للفرار إلى السودان المجاور وبعدد محدد من الرجال والنساء والأطفال للنزوح داخل تيغراي.
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