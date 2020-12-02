الجبير: سياسات السعودية أثمرت تفوقاً بمؤشرات الأمن الدولية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 ديسمبر 2020 09:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 2 - ديسمبر - 2020 8:05 مساءً

أكد وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر” أن سياسات المملكة العربية السعودية أثمرت تفوقا مشهودا في مؤشرات الأمن الدولية.

وقال الجبير “سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة، أثمرت تفوقاً مشهوداً في مؤشرات الأمن الدولية”، وأضاف “يزيدنا هذا التقدم فخراً واعتزازاً بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات”.