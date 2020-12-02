العرايشي للبرلمانيين: هناك سؤال “مكيخلينيش ننعس” وإذا قلت نجحنا في كل شيء سأكون كاذبا

كشف فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، جزءً من الهواجس، التي تطارده، طوال مساره الطويل في إدارة القطب العمومي، وأكد أن سؤال “هل كنت على صواب أم لا مع من فوض لي هذه المهمة ومع الشعب المغربي؟”، يجعله يفقد النوم.

وقال العرايشي في رده على مداخلات الفرق البرلمانية في لجنة مراقبة المالية العامة، اليوم الأربعاء، إن الإنسان في مساره المهني يصل إلى سن معين، ويبقى يتساءل، هل كنت على صواب أم لا مع من فوض لي هذه المهمة ومع الشعب المغربي؟ وهذا سؤال أحيانا “مكيخلينيش ننعس”، وأتساءل هل القرارات، والاختيارات، التي أقدمت عليها كانت صائبة”.

وخاطب المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة النواب، وقال: “إذا قلت لكم نجحنا في كل شيء سأكون أكذب عليكم، ولكن طموحنا في النجاح، وتحقيق مردودية أكثر، وعمل أحسن هذا عمل ومبدأ نتعامل به بشكل يومي”.

وأعرب العرايشي عن رفضه حديث بعض النواب عن غياب استراتيجية عمل واضحة، وشدد على أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يمكن أن يكون “تحدث عن عدم وجود وثيقة رسمية مكتوبة حول الاستراتيجية، ولا يمكن أن أقبل هذه الفكرة .

وبخصوص الانتقال إلى البث الرقمي للقنوات العمومية، أوضح العرايشي أن المغرب كان سباقا في دخول هذا المجال، وقال: “في مارس من عام 2015 بدأنا البث الرقمي للقناة الأولى بتقنية عالية الجودة، وفي أبريل، استدعيت لأحضر انطلاقة البث الرقمي لقناة “tv5monde بجودة عليا، ونحن كنا قد بدأنا البث بهذه التقنية.

وأضاف العرايشي: “بعد 10 أيام تلقيت رسالة من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تطالبتي بإيقاف البث الرقمي”، وعبر عن استغرابه من هذا القرار، مؤكدا أنه لا يملك الصلاحيات المطلوبة، وقال: “لا يمكننا نحن كمسؤولين اتخاذ القرار لخلق آليات، لأننا لا نملك هذه الصلاحيات، ولكن نعمل من أجل التكامل مع “صورياد دوزيم” من أجل تخفيض كلفة العمل”.