شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. عودة صلاة الجمعة و الأنشطة الثقافية والرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات التونسية اليوم الأربعاء السماح باستئناف صلاة الجمعة في المساجد بدءا من الأسبوع الجاري، بعد أسابيع من التعليق والسماح في وقت لاحق بعودة الأنشطة الثقافية والرياضية.

وأفادت الحكومة في قرار لها اليوم عقب اجتماع للهيئة الوطنية لمجابهة كوفيد19- باستئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد ابتداء من بعد غد 4 كانون أول/ديسمبر مع احترام البروتوكول الصحي وبنسبة حضور لا تفوق 30 بالمائة مع عدم استعمال دورات المياه.

وقال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم إنه تم تسجيل احترام للبروتوكولات الصحية بدور العبادة في الصلوات الخمس، لذلك تم الاعلان عن استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد بعيدا عن أي ضغط وأن القرار مبني على قواعد علمية ودينية.

وتتجه الحكومة إلى تخفيف القيود عن باقي القطاعات لاستعادة نشاطها تدريجيا، ومن بينها الفعاليات الثقافية والرياضية.