شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: سنواصل مفاوضات سد النهضة تحت مظلة الاتحاد ..ولكن والان نبدء بالتفاصيل

قال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني ، اليوم عقب اجتماعه التنويري مع شركاء السلام حول مفاوضات سد النهضة ،بأنه لايرى أثرا مباشرا للحرب في اقليم تجراي في اثيوبيا على مفاوضات سد النهضة مؤكدا اصرار السودان على مواصلة التفاوض تحت مظلة الاتحاد الافريقي ولكن بتغيير في المنهجية .

واشار الوزير الى ان اعمال استكمال تشييد سد النهضة مستمرة حسب تصريحات المسؤولين الاثيوبيين وأن السد سيبدأ في توليد الكهرباء في يونيو 2021.

وتوقع أن تتغير سياسة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن تجاه سد النهضة عن سلفه دونالد ترامب الذي سيغادر البيت الابيض في يناير المقبل تجاه سد النهضة.

واضاف الوزير ان التنوير الذي تم اليوم مع شركاء السلام هو اضافة كبيرة للسودان وانه متفائل بمستقبل السودان في ظل السلام خاصة في قطاع المياة حيث اعدت وزارته خطة واسعة لتوفير المياه لمختلف الاغراض في المناطق المتأثرة بالحرب .

واشاد الوزير بمداخلات قادة شركاء السلام قائلا "ان الاسئلة التي طرحت كانت هامة وان التفاعل مع فريق التفاوض تميز بالاهتمام الجاد والعميق.